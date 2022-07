Sindaco Città della Pieve, 'un partito di Draghi?Non ce lo vedo'

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - "Un partito di Draghi come fece Mario Monti? Non ce lo vedo proprio il presidente fare una cosa del genere": così risponde all'ANSA il sindaco di Città della Pieve, Fausto Risini, all'ipotesi di una scesa diretta in campo dell'ormai ex premier alle prossime politiche. "Conoscendolo un po' - aggiunge il sindaco - credo che sia un'ipotesi da scartare. Penso che sia più plausibile immaginare un suo ritorno alle cose che faceva prima dell'esperienza a Palazzo Chigi".

Sulle dimissioni il sindaco del borgo umbro dove Mario Draghi ha la sua dimora di campagna si è limitato a dire: "A questo punto penso che fossero doverose, in considerazione dell'irrecuperabile frattura creatasi nella maggioranza e dello scioglimento dell'originario patto di fiducia, garante dell'operatività di una coalizione ampia ed estremamente variegata". "Ed è proprio per la rilevante difficoltà data dal tenere unito un governo composto da tante anime complesse e diverse e dal grande impegno profuso, che desidero esprimere a Mario Draghi il mio più sentito ringraziamento per la sua disponibilità ad aiutare il nostro Paese in uno dei momenti più difficili e delicati degli ultimi decenni", ha concluso Risini.

