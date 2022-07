Wizz Air inaugura il nuovo volo Perugia Tirana

(ANSA) - PERUGIA, 20 LUG - La compagnia aerea Wizz Air ha operato oggi, 20 luglio, il primo volo della tratta Tirana-Perugia.

Una giornata di festeggiamenti per l'aeroporto internazionale di Perugia San Francesco, dove è atterrato il volo W6 4812, il primo della nuova rotta, salutato dal tradizionale "water cannon". Al suo arrivo, i passeggeri del volo sono stati accolti dal direttore generale dell'aeroporto dell'Umbria, Umberto Solimeno.

La tratta sarà servita da voli a cadenza bisettimanale.

I biglietti sono acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l'app WIZZ con tariffe a partire da 25 euro.

"Siamo entusiasti e felici - ha detto il direttore Solimeno - di accogliere Wizz Air una delle più importanti compagnie aeree d'Europa, nel nostro aeroporto. Con Wizz Air abbiamo avviato un nuovo rapporto commerciale che porterà molto presto a risultati fruttuosi e al successo di entrambe le società. La rotta per Tirana è il primo passo di molti altri che speriamo seguiranno presto. Non vediamo l'ora di gestire e assistere i passeggeri e gli aeromobili di Wizz Air a Perugia".

Wizz Air - riferisce lo scalo umbro - opera con una flotta di 157 aeromobili Airbus A320 e A321. La compagnia è stata recentemente nominata una delle dieci più sicure al mondo dallìagenzia di valutazione airlineratings.com (ANSA).