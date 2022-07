Treni sospesi su Roma-Firenze per rogo sterpaglie

(ANSA) - ALLERONA (TERNI), 19 LUG - Traffico ferroviario interrotto sulla linea direttissima Roma-Firenze e su quella lenta in seguito a un vasto incendio di sterpaglie e bosco ad Allerona scalo, nell'orvietano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, una squadra Aib regionale da Spoleto ed un'altra da Terni. E' stato attivato anche l'intervento con mezzi aerei.

A causa delle fiamme e del denso fumo che sta interessando la ferrovia il traffico dei treni sulla direttissima è stato sospeso. Sul posto si sta portando anche la squadra AIB regionale da Spoleto ed un'altra da Terni.

Le Ferrovie hanno reso noto che la circolazione ferroviaria è stata interrotta dalle 16.55 fra Chiusi e Orvieto sulla linea Alta velocità Firenze–Roma e su quella convenzionale per l'incendio in prossimità dei binari che sta interessando la zona. Sono coinvolti i treni AV sulla direttrice Torino-Salerno, per Venezia e Verona. Ritardi e cancellazioni - spiegano le Ferrovie - anche per i treni regionali sulla Roma-Firenze convenzionale.