Le vie del Cinema a Narni dal primo al 6 agosto

(ANSA) - NARNI (TERNI), 12 LUG - Narni ospiterà dal primo al 6 agosto la 28/a edizione di "Le vie del cinema", la rassegna di cinema restaurato, diretta da Giuliano Montaldo e Alberto Crespi e organizzata per iniziativa del Comune con la collaborazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia-Cineteca nazionale e con la Scuola internazionale di Comics di Roma.

Anche quest'edizione proporrà una ricca selezione di film di recente recupero proiettati ogni sera a partire dalle 21 sul grande schermo allestito nel Parco pubblico "Bruno Donatelli" di Narni, a ingresso gratuito. Verrà anche proposta una rassegna parallela di cartoni animati, ogni sera su grande schermo a partire dalle ore 21, in un'ala laterale del Parco pubblico "Donatelli". Le proiezioni saranno precedute da attività di laboratorio, racconti e letture. La collaborazione tra la Scuola internazionale di Comics di Roma e la rassegna che prende il via da quest'anno ha riguardato le classi del terzo anno dei corsi di Illustrazione e Graphic Design che, sotto il coordinamento dei docenti responsabili Sandro Mattioli e Franco Marconi, hanno elaborato la strategia di comunicazione della manifestazione. I ragazzi e le ragazze hanno lavorato insieme per realizzare la nuova veste grafica della rassegna, producendo una serie di materiali correlati che serviranno per pubblicizzare l'evento e arricchirne l'impianto visivo. Il risultato finale prevede una serie di illustrazioni originali, dalle rielaborazioni artistiche delle locandine dei sei film in programma al ritratto dei registi e della regista, che saranno esposte in mostra nel luogo in cui si svolgerà l'evento. I lavori prodotti dagli studenti della Scuola Comics confluiranno inoltre nel catalogo ufficiale di Le Vie del Cinema. (ANSA).