Filtro di ultima generazione per cementifico Colacem Gubbio

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 11 LUG - Sarà dotato di un filtro ibrido di ultima generazione il cementifico Colacem di Ghigiano, a Gubbio. L'investimento previsto dall'azienda è di 2,5 milioni di euro.

L'azienda sottolinea comunque che l'attuale sistema già garantisce emissioni di polveri "abbondantemente al di sotto dei limiti previsti". "L'investimento - rileva il cementificio in una nota -, in un momento di forte crisi del settore, si pone come scelta autonoma e avanzata, al fine di consolidare la propria competitività tra le aziende più sensibili ai temi ambientali. Colacem è determinata a rendere concrete le sfide che l'Europa e l'Italia hanno indicato quali la sostenibilità e la decarbonizzazione. L'eccellenza tecnologica degli impianti industriali e la qualità della propria organizzazione sono elementi fondanti e rappresentano strumenti di innovazione continua per l'azienda". (ANSA).