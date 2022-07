Madri tema della Sagra musicale umbra

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - E' un'edizione con la grande musica di nuovo protagonista nei luoghi più suggestivi della regione la 77/a edizione della Sagra musicale umbra che si terrà dal 2 al 17 settembre a Perugia, Montegabbione, San Gemini, Norcia, Torgiano, Scheggino e Montefalco. Il titolo scelto è Madri, tema-filo conduttore che verrà approfondito attraverso concerti e performance teatrali, con artisti italiani e internazionali, la consueta attenzione alle giovani generazioni e uno spazio particolare dedicato ai cori.

"Una Sagra magnifica - ha detto Anna Calabro, presidente della fondazione Perugia musica classica onlus - che offrirà musica per tutti i gusti e per tutte le età tornando nei luoghi tradizionali, come le chiese e i chiostri, ma anche meno tradizionali, come il carcere e le case di riposo". Senza dimenticare - è stato spiegato - "l'interesse per i giovani", che si è concretizzato proponendo agli studenti dell'accademia di Belle arti di Perugia un concorso per il manifesto del quale è risultata vincitrice la proposta di Giovanni Zicci.

Enrico Bronzi, direttore artistico della Sagra Musicale Umbra, ha illustrato il programma a partire dalla "simbologia della Madre, che rimanda alla fertilità della terra e si afferma quale mediatrice col divino, poiché fornisce la sostanza alle idee spirituali". "Così era nel mondo antico - ha aggiunto - e pure nella concezione cristiana, dove Maria è lo strumento dell'incarnazione del Sacro. La Sagra musicale umbra presenta un omaggio alle madri, in un dialogo tra varie forme musicali di devozione popolare e di musica d'arte e con testimonianze del repertorio degli scorsi tre secoli". (ANSA).