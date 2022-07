Alessandrini, Ius scholae non porta più sicurezza sociale

(ANSA) - PERUGIA, 04 LUG - "Lo Ius scholae non porta sicuramente, come invece affermato da monsignor Gian Carlo Perego di Cei, ad avere più 'sicurezza sociale'": lo sostiene la senatrice della Lega Valeria Alessandrini, componente della commissione Cultura a Palazzo Madama. "L'Italia è il Paese europeo che concede più cittadinanze, dimostrandosi, quindi, già esempio di accoglienza e democrazia" aggiunge.

"Il difficile momento attraversato dal nostro Paese - dice Alessandrini in una nota -, richiede interventi mirati sulle vere priorità degli italiani, quali l'abbassamento delle tasse, l'adeguamento degli stipendi, delle pensioni e il caro energia.

Non si possono regalare cittadinanze senza controlli come vuole fare la sinistra. La Lega continuerà a lavorare e a battersi sui temi veramente importanti per i cittadini". (ANSA).