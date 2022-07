Pnrr: Romizi, Perugia vive da protagonista questa stagione

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - "La nostra città sta vivendo da protagonista questa stagione per le ingenti risorse che è riuscita ad attrarre": lo ha affermato il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, intervenuto durante la tappa umbra di "Italia Domani - Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza", il ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Pnrr.

A oggi, ha ricordato il sindaco, "le risorse che il Comune ha acquisito, anche se è un percorso che sta proseguendo, sono circa 150 milioni di euro". "Abbiamo un piano triennale delle opere - ha proseguito - che si attesta sui 226 milioni, contro i piani triennali delle annualità precedenti che si fermavano sui 40 milioni".

Per Romizi però "va fatta chiarezza", visto che "non è che con il Pnrr piovono soldi ovunque, ma bisogna avere la capacità di proporre progettualità convincenti, competitive e tecnicamente adeguate".

"Abbiamo davanti un'opportunità incredibile per la nostra comunità - ha concluso Romizi - però la sfida vera non è solo quella di realizzare le opere ma è accompagnare a quelle risorse e a quei progetti anche un cambiamento del nostro modo di vivere nelle città". (ANSA).