Melasecche, Airlink è un investimento che vale più del costo

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Ha preso il via da oggi il nuovo servizio Airlink Perugia, "un progetto - ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche - in cui questo Assessorato ha creduto e che ha voluto con determinazione. La Regione fa un investimento che vale molto ma molto di più del costo di bilancio perchè consente innanzitutto di fornire un servizio interessante a tutti i viaggiatori, molti stranieri, che scendono al nostro aeroporto.

Utilizza la rete di vendita di Trenitalia, che promuove l'uso del treno e del mezzo pubblico per raggiungere l'aeroporto e dall'aeroporto invita i passeggeri, sempre in modo rispettoso dell'ambiente, a visitare l'Umbria".

"Si innerva così l'uso dell'aereo nella rete pubblica dei trasporti - ha sottolineato Melasecche, in una nota della Regione - implementando le offerte speciali che con Trenitalia abbiamo già costruito negli anni scorsi e di cui continuiamo a favorire lo sviluppo. C'è ancora molto da fare. Vorremmo che tutti i territori dell'Umbria partecipino a questa grande opportunità, anche quelli più lontani, perchè è giusto che tutti debbano avere la possibilità di godere delle chances che il rilancio dell'aeroporto pone a disposizione. La sfida è in corso ed i primi risultati sono evidenti. Abbiamo molte altre idee cui cercheremo di dare vita fin dai prossimi mesi in accordo con tutti coloro che intendono partecipare.

Ringrazio il Gruppo Ferrovie dello Stato e le varie società che lo compongono con cui abbiamo rapporti, a cominciare da RFI, perchè questi due anni e mezzo di legislatura, pur nella convinta difesa degli interessi dell'Umbria, sono però stati caratterizzati dalla apertura reciproca a tutte le possibili innovazioni. I progetti in corso - ha concluso l'assessore Melasecche - sono particolarmente sfidanti, sul fronte ferroviario, su quello stradale come quello sulla modernizzazione ed efficientamento del Tpl". (ANSA).