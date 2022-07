Covid, altri 1.500 contagi in un giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 01 LUG - Altri 1.511 nuovi contagi al Covid nelle ultime 24 ore ore in Umbria, dove continua a crescere il numero degli attualmente positivi e i ricoveri hanno raggiunto quota 180 (cinque in più nell'ultimo giorno).

Emerge dai dati della Regione aggiornati a venerdì primo luglio.

Restano cinque i posti occupati nelle terapie intensive e non si registrano altri decessi. I guariti sono 727 e gli attualmente positivi sono 14.665 (784 più di giovedì).

Sono stati analizzati 4.514 tamponi (tra test antigenici e molecolari) con un tasso di positività al 33,47 per cento (34,37 giovedì). (ANSA).