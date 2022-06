Al via il 15/o Festival Federico Cesi

(ANSA) - ACQUASPARTA (TERNI), 29 GIU - Sarà la chiesa di San Francesco di Acquasparta ad ospitare venerdì primo luglio, alle ore 21,30, l'inaugurazione della 15/a edizione del Festival Federico Cesi, organizzata dall'Associazione Fabrica Harmonica ed in programma finio al 4 settembre nelle città di Acquasparta, Terni, San Gemini, Montecastrilli. La kermesse ha il patrocinio della Regione Umbria, della diocesi di Orvieto-Todi, dei Comuni che lo ospitano ed ha il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (Carit).

Ad esibirsi ad Acquasparta sarà il coro della Schola Gregoriana de Madrid, che domenica 3 luglio sarà anche a San Pietro in Vaticano, che darà vita a "Canciones de fe". Il programma del concerto, ad ingresso libero (prenotazione consigliata al numero 389 6638112 o da effettuare via email fabricaharmonica@gmail.com), prevede l'esecuzione di brani del repertorio di canto gregoriano tra i più rappresentativi del periodo della Quaresima e della Pasqua, con alcune incursioni ad altre importanti feste dell'anno liturgico. Della presentazione delle composizioni si incaricheranno le voci maschili e femminili della scuola Gregoriana, tanto simultaneamente come in alternatim. Un omaggio all'Europa nel suo complesso, grazie alle radici musicali comuni che uniscono i diversi paesi e che, come in questo caso, sono rappresentate dal canto gregoriano. L'appuntamento ad Acquasparta con il canto gregoriano e la musica sacra proseguirà anche sabato due e domenica tre luglio con il Summer College, una masterclass con Don Marcos Pavan, direttore della Cappella Musicale Pontificia Sistina di Roma ed esperto gregorianista. L'accesso alla master sarà gratuito per la formazione di direttori e cantori diocesani e per gli studenti dell'Ist Musicale Pareggiato Briccialdi di Terni.

