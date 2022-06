In Umbria crescono nuovi casi e ricoverati Covid

(ANSA) - PERUGIA, 28 GIU - Balzo dei nuovi contagi Covid registrati nell'ultimo giorno in Umbria, 1.462, e dei ricoverati nei reparti ordinari, ora 147, otto in più di lunedì, mentre scendono a uno, da due, i posti occupati nelle rianimazioni da pazienti positivi al virus. Lo si ricava dai dati della Regione aggiornati al 28 giugno.

Martedì della scorsa settimana erano emersi 862 nuovi casi e ricoverati erano 115.

La maggior parte dell'aumento dei pazienti in ospedale registrato nell'ultimo giorno riguarda l'area medica Covid, più otto, mentre gli altri reparti fanno registrare più uno.

Salgono anche i guariti, 831, e non si registrano nuovi morti per il virus. Gli attualmente positivi sono ora 12.136, 631 in più.

In crescita anche tamponi e test antigenici analizzati, 5.311, con un tasso di positività del 27,5 per cento, era 22,1 lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).