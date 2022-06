Ad Orvieto un viaggio immersivo nel pozzo di S.Patrizio

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 27 GIU - Un viaggio immersivo per rendere il Pozzo di San Patrizio di Orvieto accessibile anche alle persone con disabilità e far scoprire la città attraverso luoghi meno noti o non più visibili che tornano in vita grazie alla realtà virtuale e aumentata.

Sono gli obiettivi del progetto "Segui la goccia dell'acqua… e scoprirai un Pozzo di bellezza!" con il quale il Comune di Orvieto ha partecipato al bando del ministero della Cultura per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico nel post-Covid e i cui contenuti sono stati illustrati a Piediluco nel corso del primo "Forum delle Acque" organizzato in collaborazione con la Rete Mondiale dei Musei dell'Acqua dell'Unesco Wamu-Net nella quale, recentemente, il Pozzo di San Patrizio è entrato a far parte.

E' proprio l'acqua il filo conduttore di tre percorsi ad anello percorribili a piedi o in bici lungo cui si incontrano le principali testimonianze del patrimonio artistico di Orvieto collegate all'acqua e al sistema di approvvigionamento idrico della città.

Il Pozzo di San Patrizio è il punto di arrivo e partenza di tutti e tre gli itinerari.

Qui, attraverso "smart glasses" e la realtà virtuale, l'opera ingegneristica di Antonio da Sangallo il Giovane potrà essere accessibile da persone con disabilità o affette da patologie per i quali la visita "reale" risulti difficoltosa o sconsigliata, ad esempio cardiopatici o chi soffre di vertigini.

I tre percorsi si snodano lungo luoghi noti e meno noti della città, dalla Funicolare alle cisterne di San Domenica e via della Pace passando per la Fontana del Leone e di San Zero, ma toccano anche antiche testimonianze non più visibili come la chiesa rupestre della Madonna della Rosa, di nuovo fruibili in realtà aumentata con una apposita app.

Legato agli itinerari è previsto inoltre un percorso gaming attraverso il quale il turista potrà avere accesso a contenuti extra multimediali e tridimensionali.

"Accessibilità, sostenibilità e innovazione. Sono queste - ha commentato il sindaco, Roberta Tardani - le parole chiave di questo progetto ambizioso. Ma sono anche le linee guida della nostra politica turistica che sfruttando le nuove tecnologie vuole costruire un'offerta turistica e culturale originale".

