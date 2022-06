Ematologia: Mecucci, grande squadra ma serve personale

(ANSA) - PERUGIA, 25 GIU - Tanti ex pazienti sono tornati al Residence "Daniele Chianelli" per testimoniare tutta la loro gratitudine ai medici e a tutto il personale della Struttura complessa di Ematologia e ai volontari del Comitato per la Vita "Daniele Chianelli". È successo nella sala della Bomboniera dove, nell'ambito della festa di Ringraziamento dedicata ai volontari si è svolto il convegno "Ematologia: ieri, oggi domani". Tutti i pazienti hanno elogiato un gruppo di scienziati eccellente oggi guidato dalla professoressa Cristina Mecucci, dopo la pensione del professor Brunangelo Falini. "Ho l'onore - ha spiegato Mecucci - di guidare una squadra di cavalli di razza. Straordinari medici del passato e del presente. Ma siamo sottorganico e lavorare così è sempre più difficile. Abbiamo bisogno di personale". Della necessità di acquistare un importante macchinario fondamentale per i trapianti di midollo osseo per cui Perugia è un'eccellenza mondiale ha parlato invece la dottoressa Alessandra Carotti. "E' urgente per salvare molte vite". Il professor Falini infine ha illustrato i progressi di una tecnica innovativa: quella delle cellule CAR-T oggi possibile anche a Perugia. La giornata è stata anche un'occasione per ricordare che oltre 500mila euro sono stati impiegati per sostenere e supportare ricerca, reparti e pazienti. Più nel dettaglio 123mila euro sono stati investiti nei contributi ai ricercatori, 27.585,50 per apparecchiature e donazioni alle aziende ospedaliere del territorio. Sono invece 129mila le spese sostenute per il Residence e il supporto alle famiglie. I costi per la gestione ammontano a 124.384,06 euro.

Sono invece 173.340,22 i costi per il sostegno dei professionisti del gruppo multidisciplinare e per i collaboratori. Inoltre, con un investimento economico di 4 milioni di euro, il Comitato per la vita "Daniele Chianelli", da circa un anno è impegnato nella realizzazione di una grande opera: l'ampliamento della struttura con altri 20 alloggi.

"Quella di oggi è stata una bellissima giornata di festa - ha concluso Franco Chianelli - è stata una grande emozione riabbracciare tante persone guarite e i loro familiari, restituisce il senso del nostro lavoro". (ANSA).