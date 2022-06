Microbiologa, eliminare quarantena non ha senso

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "Eliminare l'isolamento per i positivi al Covid non ha senso se l'obiettivo è di contenere la trasmissione del virus": a dirlo è la direttrice del laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia Antonella Mencacci. "Solo tenendo a casa chi è contagioso possiamo rallentarlo" ha aggiunto.

"Ma c'è da dire - spiega all'ANSA la docente dell'Università di Perugia - coloro che sono positivi ed è noto sono molto meno di quelli che hanno il virus ma non lo sanno o non lo dicono. In realtà stiamo tenendo quindi a casa con la quarantena una fetta molto piccola dei positivi. Attualmente è quindi purtroppo una misura inefficace". (ANSA).