Mencacci, non esisterà vaccino fine pandemia

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "La pandemia finirà quando verrà raggiunto un equilibrio tra la capacità del virus di infettare e le difese dell'ospite che via via aumenteranno perché tutti verremo a contatto con il virus": lo ha spiegato la direttrice della Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia professoressa Antonella Mencacci, secondo la quale "i vaccini hanno aiutato molto in questo".

"Abbiamo infatti già sviluppato un'immunità - ha detto Mencacci rispondendo a una domanda dell'ANSA -, tanto e vero anche se ci possiamo reinfettare con la Omicron molti vaccinati non si ammalano gravemente. Non esisterà comunque il vaccino chiave che porterà alla fine della pandemia ma certo con quelli più aggiornati, più richiami e mano a mano che il virus circolerà senza creare gravi danni da un punto di vista delle ospedalizzazioni e decessi porteranno alla fine della pandemia.

Il virus diventerà endemico. Purtroppo - ha concluso Mencacci - ancora non lo è". (ANSA).