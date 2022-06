Eroina, cocaina e hascisc recuperati a Piediluco

(ANSA) - TERNI, 24 GIU - Circa 170 grammi tra eroina, cocaina e hascisc sono stati recuperati dai carabinieri di Terni nella zona di Mazzelvetta, a Piediluco. Impegnati anche personale dei forestali e un'unità cinofila.

Negli ultimi giorni, nell'area era stato segnalato dai residenti uno strano traffico di veicoli. I carabinieri sono intervenuti, rimuovendo gli accampamenti, costituiti da tende, teli, vestiti, scarpe, batterie di auto, viveri, telefoni cellulari ed altro materiale ritenuto utilizzato dagli spacciatori. E' stata quindi scoperta e sequestrata la droga, già confezionata in piccole dosi e pronta per essere spacciata.

Era - riferiscono gli investigatori - sotto alcuni sassi e in buche scavate nel terreno.

Le indagini adesso proseguono per individuare i responsabili dello spaccio. (ANSA).