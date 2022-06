Alessandrini, Lega, altri 8 mln euro per piccoli borghi

(ANSA) - PERUGIA, 24 GIU - "Non solo i 20 milioni di euro per la riqualificazione e valorizzazione di Cesi ottenuti dal Comune di Terni quali fondi europei a sostegno dei Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati - Linea A. Sono in arrivo per la Regione Umbria ulteriori 8 milioni di euro nel quadro delle Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del Pnrr - Linea B": ad annunciarlo è la senatrice della Lega Valeria Alessandrini. Referente cultura del partito per l'Umbria.

"Un importo di un milione e 600 mila euro - ha spiegato Alessandrini - è stato assegnato ai comuni di Massa Martana, Montecastello di Vibio, Pietralunga, Cascia e Otricoli. I fondi europei verranno utilizzati per dare vita a progetti relativi a digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, rigenerazione di piccoli siti culturali, valorizzazione patrimonio culturale, religioso e rurale e attrattività dei borghi storici. Quello culturale è un comparto che, in modo particolare per i piccoli borghi, può fare da traino per il rilancio dell'attrattività del territorio e del turismo e quindi di riflesso può avere un impatto positivo sul commercio, sulle imprese ricettive e della ristorazione, quindi in generale sull'intero tessuto economico locale. Per questo è importante investire sul proprio patrimonio storico e culturale per dare vita a progetti ambiziosi di ripartenza. Un ringraziamento particolare al Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni - conclude Alessandrini - sempre attenta alle dinamiche del territorio umbro e con la quale sto lavorando per la valorizzazione delle eccellenze culturali locali". (ANSA).