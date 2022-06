Oltre 2 mila giovani alla Giornata diocesana dei Grest

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - Sono stati oltre 2 mila i partecipanti alla Giornata diocesana dei Grest (Gruppi estivi), promossa dal Coordinamento oratori perugini insieme alla Pastorale diocesana giovanile di Perugia-Città della Pieve.

Appuntamento tenutosi al percorso verde "Leonardo Cenci" del capoluogo umbro.

"Da soli non si è felici, ma soltanto stando insieme e con amici che vi sanno indicare la felicità, la strada della pienezza della vita" è stato l'auguro del vescovo ed amministratore diocesano mons. Marco Salvi.

Alla giornata - della quale riferisce la diocesi in un comunicato - hanno partecipato anche la presidente della Regione Donatella Tesei, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e il cardinale Gualtiero Bassetti. Tutti hanno avuto parole di apprezzamento ed incoraggiamento anche per i giovani animatori-educatori (diverse centinaia all'opera nei 40 oratori attivi in diocesi).

Tesei ha augurato ai numerosi partecipanti di poter fare "un percorso di crescita insieme, perché soltanto insieme si possono realizzare i propri sogni".

Romizi ha detto che i ragazzi dei Grest "sono una ricchezza che custodiamo con grande orgoglio, gelosia, soddisfazione e riconoscenza per chi questa ricchezza, nel tempo, l'ha accompagnata come i tanti sacerdoti e gli animatori che hanno realizzato fino ad oggi un'opera grandiosa come quella degli oratori".

"Cari ragazzi - sono state quindi le parole del cardinale Bassetti -, ho concluso la mia missione di vescovo, ma vorrei che vi ricordaste di me come di un 'vescovo campanaro', che vi parlava di Gesù e del Vangelo". (ANSA).