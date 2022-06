Mancini, sostenere e incentivare le infiorate

(ANSA) - PERUGIA, 22 GIU - "In occasione del Corpus Domini, tanti borghi medievali umbri si sono animati di colore grazie alla magia dell'Infiorata, tradizione secolare diventata uno dei simboli identitari della nostra regione; iniziative come questa non solo coinvolgono i cittadini, ma attirano turisti da ogni parte d'Italia e non solo, pertanto meritano di essere incentivate e sostenute": il consigliere regionale della Lega Valerio Mancini annuncia una proposta di legge che intende "condividere con le associazioni e i Comuni interessati, per tutelare, promuovere e valorizzare le infiorate artistiche e le iniziative connesse, con la finalità di impegnare la Giunta regionale a collaborare con gli enti organizzatori al fine di predisporre annualmente un calendario delle infiorate, da divulgare attraverso iniziative di promozione culturale e turistica".

"Sarà necessario - sostiene Mancini - che la Regione conceda di anno in anno contributi per l'organizzazione e la realizzazione delle infiorate artistiche, prevedendo una premialità in particolare a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento. Tradizioni come l'infiorata sono un volano economico importante per la nostra regione. Per questo è imprescindibile che si mettano in campo iniziative concrete al fine di sostenerne lo svolgimento e la promozione anche fuori dai confini nazionali". (ANSA).