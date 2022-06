Pd, autorizzato credito imposta per imprese cratere sisma

(ANSA) - PERUGIA, 21 GIU - "La Commissione europea ha autorizzato la misura del credito d'imposta per le imprese del cratere sismico per gli anni 2021 e 2022. Una bella notizia per le imprese che, quotidianamente, continuano a lavorare nei comuni colpiti dal sisma del 2016 e che si sono anche trovate a far fronte ad una crisi economica senza precedenti, a causa dei risvolti della pandemia": a dirlo sono i consiglieri regionali del Partito democratico, in una nota congiunta con l'europarlamentare Camilla Laureti.

"Quella della misura del credito d'imposta - osservano gli esponenti del Pd - è una battaglia nella quale il Partito democratico ha sempre creduto e che ha seguito da mesi, riuscendo ad ottenere un rilevantissimo risultato che servirà alle aziende del territorio per portare avanti investimenti produttivi e funzionali alla crescita. Questa è l'Europa in cui crediamo e che ringraziamo, un'Europa fattiva, concreta e vicina ai cittadini. Una istituzione che sempre di più si rivela essere fondamentale per la crescita e gli investimenti sul territorio, tanto più per una zona interna come l'Umbria in generale, ed ancor più per il cratere sismico, dove al di là del fatturato, la presenza delle imprese costituisce anche un elemento sociale e di disincentivo all'esodo. Con l'autorizzazione del Credito d'imposta - concludono - , più vicini dunque investimenti per imprese e professionisti per crescita e sviluppo". (ANSA).