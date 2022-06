Prosegue risalita attualmente positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 18 GIU - Ancora un giorno con più nuovi casi Covid, 638, di guariti, 401, in Umbria dove gli attualmente positivi salgono a 8.299, 237 in più di venerdì. Con un aumento di 1.235 rispetto a una settimana fa. Non si registrano altri morti per il virus. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 18 giugno.

I ricoverati positivi passano a 93, uno in più, mentre non ci sono più pazienti nelle rianimazioni (era uno venerdì).

Sono stati analizzati 2.479 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività che sale al 27,7 per cento, era 24,3 venerdì e 18,3 lo stesso giorno della scorsa settimana. (ANSA).