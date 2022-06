La Mille miglia sfila davanti alla Basilica di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 GIU - La Mille miglia è transitata a Norcia per il controllo del timbro in un clima di grande festa.

Le auto storiche hanno sfilato in piazza San Benedetto, al cospetto della Basilica ormai in ricostruzione. A salutare la carovana erano presenti anche il sindaco Nicola Alemanno, l'assessore alla cultura Giuseppina Perla e il presidente del Consiglio comunale Pietro Luigi Altavilla.

"Questa della Mille Miglia è una grande occasione di visibilità per la città e per la straordinaria bellezza del territorio che richiama gente da ogni parte del mondo", ha commentato Alemanno. (ANSA).