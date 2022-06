Dopo lo stop per la pandemia il ritorno di Porchettiamo

(ANSA) - GUALDO CATTANEO (PERUGIA), 17 GIU - Un taglio del nastro atteso da due anni. Dopo un lungo stop a causa della pandemia ha preso il via a San Terenziano di Gualdo Cattaneo la 12/a edizione di Porchettiamo, il festival delle porchette d'Italia.

A fare gli onori di casa Anna Setteposte, ideatrice e organizzatrice dell'evento. Con lei la presidente della Regione Donatella Tesei, il sottosegretario del Ministero delle politiche agricole e alimentari onorevole Francesco Battistoni e il sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, ma anche il sindaco di Sauhayo, Messico, Manuel Galvez, con una delegazione della municipalidad, e rappresentanti dell'ambasciata in Italia.

Durante la prima giornata di Porchettiamo è stato infatti sancito l'inizio di un percorso di amicizia tra i due territori, per un gemellaggio internazionale all'insegna della "regina" del cibo di strada. Sauhayo può essere considerata infatti la Gualdo Cattaneo del Messico per quanto riguarda la porchetta e la lavorazione del maiale.

Lo chef dell'ambasciata del Messico in Italia, Rodrigo Zepeda Sánchez - annunciano gli organizzatori -, ha subito iniziato a cucinare il piatto tipico di Sahuayo, la Carnitas (maiale cotto in porchetta con le spezie e le modalità del luogo). Il Comune di Gualdo Cattaneo, in questo modo, avvierà con la città messicana un rapporto di amicizia che andrà a svilupparsi intorno alla figura del maiale cotto in porchetta e delle rispettive tradizioni.

Le tante declinazioni e preparazioni della porchetta sono quindi tornate ad essere protagoniste, fino a domenica 19 giugno. Quelle provenienti dall'Umbria, ma anche Calabria, Lazio e Sicilia. (ANSA).