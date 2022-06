Tweet minatorio su ministro Orlando, indagato a Perugia

E' accusato di avere postato sul proprio profilo Twitter un commento ritenuto minatorio e offensivo nei confronti del ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando il presidente di un'associazione attiva a Perugia indagato per diffamazione a mezzo social-network e violenza o minaccia a un corpo politico.

Nei suoi confronti personale della digos e della polizia postale hanno eseguito una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica.

L'episodio risale a febbraio. Nel corso della perquisizione - riferiscono gli inquirenti - all'indagato è stato sequestrato il telefono cellulare e un personal computer. Sono ora in corso analisi sugli apparati per individuare eventuali ulteriori contenuti simili.