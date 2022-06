Tesei, patrocinio Umbria pride per tutela tutte sensibilità

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - "Il patrocinio alla manifestazione, che si basa sui documenti, forniti dagli organizzatori, in merito al rispetto delle differenze, è stato concesso perché come Istituzione tuteliamo tutte le sensibilità del tessuto sociale": la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, Lega, ha spiegato così quello all'Umbria pride in programma a Perugia il 24 e 25 giugno. Lo ha fatto in un'intervista al Corriere dell'Umbria.

"Un rispetto dei diritti - ha sottolineato Tesei -, e appunto delle sensibilità, che ovviamente deve essere reciproco. Per questo motivo stiamo osservando con attenzione l'evolversi della situazione sia alla luce di quanto accaduto a Cremona, dove il rispetto del pensiero e credo altrui è venuto meno, sia di un 'manifesto politico' dei promotori i cui contenuti non ci erano stati forniti. Valuteremo con attenzione - ha concluso Tesei -, scevri da pregiudizi".

Negli ultimi giorni la decisione di concedere il patrocinio è stata criticata da alcune associazioni quali Pro vita e Popolo della famiglia. (ANSA).