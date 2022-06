Presidente Coni Malagò incontra mondo sport Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 14 GIU - Il mondo dello sport dell'Umbria ha incontrato il presidente del Coni Giovanni Malagò. Lo ha fatto a Perugia, all'auditorium della Lega nazionale calcio dilettanti.

Una presenza, a Perugia, che durerà fino a mercoledì quando si terrà a palazzo dei Priori la Giunta nazionale, per la prima volta organizzata in Umbria. "L'avevamo promesso", ha detto Malagò ricordando il "percorso di presenza sul territorio" avviato dal Coni. "Lo sport si fa uscendo dai palazzi, in contatto con le associazioni e chi ci rappresenta" ha aggiunto.

Agli oltre 200 rappresentanti dei movimenti sportivi del territorio Malagò, accolto dal presidente regionale del Coni Domenico Ignozza, ha detto il suo personale "grazie, perché sono stati due anni complicatissimi e non si è mollato".

Sulla ripartenza post Covid-19 e le difficoltà nei vari settori, il numero uno del Comitato olimpico ha detto che "è difficile generalizzare, ma dipende dai tipi di sport". "Certo è - ha proseguito - che i problemi sono stati enormi e in parte lo sono ancora".

L'incontro all'auditorium della Lega calcio si è aperto con un omaggio a Mario Capociuchi, figura storica del movimento della pallacanestro della regione. (ANSA).