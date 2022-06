In Umbria i sì vincono in tutti i quesiti referendum

(ANSA) - PERUGIA, 13 GIU - Vittoria dei "si" in Umbria in tutti i quesiti dei referendum, per i quali non è stato tuttavia raggiunto il quorum dei votanti necessario per essere validi.

Al termine dello scrutinio in tutte le 1.004 sezioni i favorevoli all'abrogazione delle norme sono stati il 57,7% per l'incandidabilità dopo la condanna (il no ha ottenuto il 42,2%), il 60,1% per la limitazione delle misure cautelari (no 39,8%), il 78,7% per la separazione delle funzioni dei magistrati (no 21,1%), il 76,3% al quesito sui membri laici dei consigli giudiziari (no 23,6%) e il 76,9% riguardo alle elezioni dei componenti togati del Csm (no al 23%). (ANSA).