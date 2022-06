Nuovo episodio violenza ai danni operatore ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - Due episodi di violenza ai danni di operatori sanitari dell'ospedale di Perugia si sono verificati "a pochi giorni di distanza" l'uno dall'altro. A denunciarlo è la Direzione strategica dell'Azienda ospedaliera che "condanna fermamente" quanto successo.

Nel primo caso - spiega il Santa Maria della Misericordia in una nota -, un paziente ha dato in escandescenza in pronto soccorso per poi inveire contro il personale. E' stato quindi bloccato dalla polizia.

Nella mattinata di venerdì, invece, un uomo ha aggredito gli operatori del 118 giunti in suo soccorso a bordo di un'ambulanza, frantumando il vetro del mezzo e ferendo un infermiere alla mano.

La Direzione esprime "vicinanza e solidarietà a tutti gli operatori che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con grande spirito di abnegazione e procederà, in tutte le sedi, a tutela della salute dei propri dipendenti, nonché dei beni dell'Azienda ospedaliera di Perugia". (ANSA).