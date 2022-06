Firmata intesa Adm-Ordine giornalisti per formazione

(ANSA) - PERUGIA, 10 GIU - È stato siglato a Perugia un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) e l'Ordine dei giornalisti dell'Umbria finalizzato a promuovere iniziative formative per gli appartenenti a entrambi gli Organismi impegnati nel settore della comunicazione istituzionale. Avrà durata triennale ed è stato sottoscritto dal presidente dell'Ordine Cosimo Lorusso e dal direttore territoriale Adm per Toscana e Umbria, Roberto Chiara.

L'intesa vedrà da un lato la partecipazione di funzionari di "comprovata esperienza" a seminari e incontri rivolti ai giornalisti nell'ambito della formazione professionale continua; dall'altro quella dei giornalisti dell'Odg che metteranno a disposizione dei funzionari le conoscenze in tema di informazione con particolare riguardo alle norme dei codici deontologici.

"L'accordo con l'Adm rafforza la proposta formativa dell'Ordine che in tal modo consente di approfondire le conoscenze circa le molteplici attività cui è quotidianamente chiamata l'Agenzia nonché a rafforzare gli istituti di legalità" ha commentato Lorusso. "La firma - ha aggiunto - rappresenta un ulteriore tassello in grado di arricchire la nostra proposta formativa e di costituire in Umbria un polo di alta formazione di carattere nazionale".

"Sono particolarmente lieto della firma di questo protocollo e ringrazio il presidente Cosimo Lorusso e tutto il Consiglio per aver accolto la nostra proposta che ci consente di migliorare la qualità dei servizi in favore dei cittadini che hanno il diritto di essere informati in maniera corretta e puntuale. Sotto questo profilo la formazione professionale anche dei nostri funzionari diventa essenziale per promuovere in maniera sempre più attenta ed efficace il rispetto della legalità" ha commentato Chiara a margine della firma. (ANSA).