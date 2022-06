Tesei, sostenibilità è un valore aggiunto dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 GIU - La sostenibilità "è un valore aggiunto dell'Umbria, la sua identità stessa, e la dobbiamo sapere declinare bene": lo ha detto la presidente della Regione Donatella Tesei intervenuta a un incontro sulla sostenibilità in Umbria. Un'iniziativa promossa per lanciare un nuovo modello di sviluppo del "cuore verde d'Italia".

"Sicuramente sostenibilità e sviluppo possono e anzi devono andare di pari passo" ha detto ancora Tesei. "Un concetto entrato nella mentalità - ha aggiunto - e nelle finalità di tutti, a partire dai giovani. Lo sforzo deve essere concentrato a garantire loro una sostenibilità da tutti i punti di vista, nella vita, nella professione, nello studio, nel lavoro, che deve essere qualificato e ben retribuito, nella famiglia. E' tutto molto molto legato e credo che il convegno ci aiuti a ragionare su questi concetti e a trarne dei benefici per lavorare bene insieme".

Riferendosi all'incontro, al quale hanno preso parte numerosi rappresentanti di Istituzioni e realtà economiche, lo ha definito una "occasione molto importante per la regione".

"Perché - ha aggiunto - abbiamo messo insieme grandi aziende del territorio. Dobbiamo riflettere su quello che significa sostenibilità. L'Umbria può essere un esempio. Ritengo che al centro del ragionamento vengano messe le nostre imprese ma la finalità ultima deve essere il benessere delle persone e quindi della comunità".

Tesei ha quindi ricordato che l'Umbria è stata tra le prime cinque regioni ad avere firmato con il presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, il protocollo d'intesa che dà concreto avvio al percorso che porterà, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, alla realizzazione dei distretti per la produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse e limitrofe. "Anche su questo l'Umbria sta guadagnando posizioni importanti" ha concluso la presidente della Regione. (ANSA).