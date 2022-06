Rinnovate le cariche del Gruppo uffici stampa (Gus) Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - Rinnovate le cariche del Gruppo uffici stampa (Gus) dell'Umbria. Il direttivo risulta così composto: Alessandra Borghi (presidente), Benedetta Tintillini (vicepresidente), Daniele Sulpizi (segretario), Donatella Binaglia (componente con delega ai rapporti con il Gus nazionale e tesoriere).

In occasione della prima riunione, sono emerse alcune tematiche da sviluppare in stretta sinergia con l'Asu (Associazione stampa umbra), tra cui la formazione specifica come strumento di valorizzazione dei giornalisti operanti negli uffici stampa pubblici e privati e le ricadute del nuovo protocollo di intesa Anci-Fnsi relativo all'ambito degli uffici stampa pubblici. La definizione del programma di lavoro resterà costantemente aperta alle proposte e segnalazioni avanzate dai colleghi. (ANSA).