Squarta, vadano a politiche disabilità risparmi Assemblea

(ANSA) - PERUGIA, 07 GIU - "La gestione un pò più oculata e un po' più responsabile delle risorse economiche quest'anno ha consentito all'Assemblea legislativa dell'Umbria di risparmiare 1,7 milioni di euro": è quanto sottolinea il presidente Marco Squarta dopo l'approvazione del bilancio consuntivo. "Una parte del risparmio verrà assegnato alla Giunta e chiederò all'Esecutivo di utilizzarlo per politiche a favore della disabilità" aggiunge.

"Il risparmio - spiega Squarta in una nota - è stato possibile grazie al taglio di alcune spese e all'ottimizzazione di alcune risorse". Il presidente prevede un risultato simile anche per gli anni successivi. "Sforzarsi di mettere in atto politiche di risparmio della spesa - afferma - è doveroso per chi amministra la cosa pubblica. Anche come segno di rispetto nei confronti di famiglie e imprese che vivono con difficoltà questo particolare momento post pandemia". (ANSA).