Assolto l'ex assessore Comune Terni Piacenti D'Ubaldi

(ANSA) - TERNI, 07 GIU - Assolto dalla Corte d'appello di Perugia "perché il fatto non sussiste" l'ex assessore comunale al Bilancio del Comune di Terni Vittorio Piacenti d'Ubaldi che in primo grado era stato condannato ad un anno e sei mesi di reclusione nell'ambito del cosiddetto processo Spada bis.

Turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente le accuse che gli venivano contestate, ma alle quali è stato dichiarato ora estraneo, in relazione all'affidamento di alcuni incarichi di consulenza da parte di società partecipate dal Comune al commercialista Roberto Camporesi. Anche lui è stato assolto in appello con la stessa formula di Piacenti D'Ubaldi dopo che gli era stato inflitto un anno di reclusione per concorso negli stessi reati.

L'ex assessore e il commercialista avevano sempre rivendicato la correttezza del loro comportamento. "Aspettiamo le motivazioni della sentenza ma la formula assolutoria adottata dalla Corte d'appello conferma la liceità della procedura. Così come testimonia che non ci sono state collusioni o condizionamenti" ha detto l'avvocato Attilio Biancifiori, difensore di Piacenti D'Ubaldi con il collega Gianluca Luongo.

(ANSA).