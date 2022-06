Martedì 7 la prossima riunione dell'Assemblea legislativa

(ANSA) - PERUGIA, 06 GIU - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà nella sua sede di palazzo Cesaroni domani, martedì 7 giugno, con inizio dei lavori alle ore 10.

L'ordine del giorno prevede la discussione di interrogazioni a risposta immediata (question time), mozioni e proposte di atti interni e amministrativi.

La seduta potrà essere seguita in diretta sul canale youtube e sul sito istituzionale dell'Assemblea (Alumbria.it). I lavori avranno inizio con la trattazione delle interrogazioni a risposta immediata. Proseguiranno con la discussione del Rendiconto dell'Assemblea legislativa per l'esercizio finanziario 2021 (proposta di atto interno).

A seguire le mozioni: "Attuazione articolo 7 legge regionale '16/2013' norme in materia di prevenzione delle cadute dall'alto. Richiesta di predisposizione dei regolamenti regionali per lo svolgimento delle attività in agricoltura ed industria"; "Progetto pilota per dotare alcune residenze sanitarie assistite (Rsa) e residenze protette (Rp) di strumenti tecnologici utili a colmare il distanziamento sociale tra ospiti e persone care"; "Salvaguardia del trasporto pubblico su ferro e su gomma in Umbria rispetto a rischio tagli ai servizi e riduzione del personale. Scongiurare spopolamento e pregiudizio alla popolazione più fragile, all'ambiente, al turismo e all'intera economia regionale"; "Futuro della postazione di primo intervento dell'ospedale di Umbertide".

Infine verrà esaminata la "Nomina del revisore dei conti dell'Agenzia Umbria ricerche" (proposta di atto amministrativo).

(ANSA).