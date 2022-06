Melasecche, prosegue verifica su stadio e clinica a Terni

(ANSA) - TERNI, 05 GIU - "Procedono regolarmente le operazioni di verifica della pratica relativa alla richiesta della Ternana calcio per realizzare un nuovo stadio, opera pubblica, ed una clinica collegata per contribuire al finanziamento del primo": lo sottolinea l'assessore regionale Enrico Melasecche. "La Regione, Servizio Oopp, ha già convocato un confronto con numerosi uffici regionali, sanità compresa, invitando sia il comune di Terni che i rappresentanti della Ternana calcio, presente con tecnici e legali, incontro utilissimo per dirimere dubbi e completare le documentazioni, tenuto conto che si tratta della prima operazione in Italia che utilizza la cosiddetta legge sugli stadi in combinazione con una clinica privata rispetto ad altri casi in cui sono stati posti spazi commerciali come asset reddituali" aggiunge.

"Procedono inoltre normalmente - sottolinea Melasecche in una nota - gli scambi di corrispondenza per rendere la conferenza di servizi decisoria, che fa seguito a quella preliminare avvenuta in Comune, produttiva di risultati nella massima trasparenza e correttezza. La convocazione avverrà entro pochi giorni. Per consentire a tutti i partecipanti alla conferenza di approfondire i temi di propria competenza, la data presumibile della riunione dovrebbe avvenire all'incirca per la metà di giugno. Saranno probabilmente necessarie più sedute anche per le necessarie procedure parallele da porre in essere. Ad oggi la Regione sta procedendo perfettamente nei tempi previsti dalla normativa in vigore che prevede 180 giorni di tempo per consentire ai partecipanti di approfondire gli aspetti particolarmente complessi di questa procedura".

Melasecche ha infine sottolineato di avere "ritenuto opportuno fare queste precisazioni onde evitare che proliferino dubbi e vengano fatte critiche immotivate nei confronti di chi sta lavorando correttamente a questa pratica". (ANSA).