Ipotesi tamponamento tra moto per morti in Umbria

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 05 GIU - Sembra essere legato al tamponamento tra due moto l'incidente stradale avvenuto nei pressi di Orvieto e in seguito al quale sono morti un sessantacinquenne e un ottantunenne originari della provincia di Roma. E' infatti questa la dinamica al vaglio dei carabinieri che stanno ancora ricostruendo quanto successo.

L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Orvieto a Baschi e le due vittime facevano parte di un gruppo con quattro motociclisti. In base a una prima ricostruzione, il primo della fila potrebbe avere frenato per affrontare una curva. Quello che lo seguiva lo ha quindi tamponato e sono finiti entrambi dall'altra parte della carreggiata. Uno - si apprende sempre dai carabinieri - è morto sul posto mentre l'altro a bordo di un'eliambulanza con la quale i soccorritori hanno tentato di trasportarlo in ospedale.

La dinamica dell'incidente è comunque ancora al vaglio dei carabinieri che stano cercando di ricostruire quanto successo.

(ANSA).