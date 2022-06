Dopo emergenza Covid a Orvieto torna a volare la Palombella

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 05 GIU - Dopo due anni nei quali la festa si era svolta in forma ridotta a causa dell'emergenza Covid, a Orvieto è tornata a "volare" la Palombella.

La colomba, bianca, che simboleggia lo Spirito Santo posizionata in un involucro di plexiglas è arrivata sul cenacolo sistemato sul sagrato del Duomo dopo essere scivolata sul cavo d'acciaio collegato al campanile della chiesa di San Francesco.

Il tutto è accaduto davanti a una folla che ha di fatto riempito la grande piazza.

Come tradizione vuole, il vescovo della diocesi Orvieto-Todi-Bolsena, mons. Gualtiero Sigismondi, dopo aver mostrato la colomba alla piazza, l'ha data in dono a una coppia di sposi, Ambra Rotili e Alessandro Cupello. (ANSA).