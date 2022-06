Fisico, a luglio Umbria verso zero nuovi contagi

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - A luglio l'Umbria potrebbe avvicinarsi alla soglia di zero nuovi contagi giornalieri.

L'indicazione arriva dal professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia che analizza l'andamento della pandemia con i modelli matematici. "Nessuna nuova, buona nuova. Continua lenta ma costante la decrescita del numero dei nuovi contagi giornalieri, in sintonia con il resto del Paese" ha spiegato in un post su Facebook.

Per il professor Gammaitoni è "confortante anche il calo del numero di ospedalizzati per Covid che continua a scendere". "Si potrebbe ragionare - afferma - sulla velocità non proprio grande con cui queste curve stanno scendendo, sintomo che il virus viaggia ancora abbondantemente tra noi. Per cui si consiglia ancora prudenza nei luoghi chiusi e affollati". (ANSA).