Evento rock con Bernardo Lanzetti e Luca Giuliani

(ANSA) - PERUGIA, 01 GIU - Sarà un vero e proprio viaggio nella musica degli anni '60-'70- primi anni '80 l'appuntamento musicale di venerdì 3 giugno all'Auditorium San Domenico di Foligno con Bernardo Lanzetti, storico frontman dei Pfm e il maestro Luca Giuliani, oltre ad otto giovani allievi folignati ed ai professionisti della Musician Friend. Il concerto inizierà alle 21:30.

"Per venerdì sera sono state scelte composizioni rock anglo/americano - spiega Lanzetti - perché negli anni '60 e '70 c'è stato il più grande sviluppo della vocalità maschile. E' importante che torni la musica dal vivo, perché con la musica registrata non si provano grandi emozioni e i benefici non sono gli stessi rispetto al live".

"Lanzetti sarà accompagnato al pianoforte non solo da me ma anche da otto miei allievi oltre che dai Musician Friends - aggiunge Giuliani - veri e propri professionisti. Suoneremo pezzi indimenticabili che vanno dal 1964 al 1986: solo per fare un esempio, Ray Charles, Rod Stewart, Bruce Springsteen, Eagles, Lou Reed, PFM, De Andrè, Beatles, Bob Dylan ed anche gli U2".

(ANSA).