Sensore di rilevazione inquinamento all'Itts Volta Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - Sarà la prima scuola secondaria di secondo grado in Umbria a dotarsi di un sensore di rilevazione in grado di individuare l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico, l'istituto tecnico tecnologico statale (Itts) Alessandro Volta di Perugia che ha inaugurato "Ecosentinel", un prodotto Wondertech ideato da un gruppo di giovani, tra cui lo studente Nicola Rago della classe quarta B dell'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica del Volta, in occasione della Giornata mondiale senza tabacco.

"Per accedere alla sentinella - ha spiegato Rago - basta scannerizzare con il proprio smartphone il QR code che si trova sul pannello affisso sulla parete esterna dell'ingresso della scuola. Da qui si accede alla piattaforma che fornisce i dati in tempo reale". Il dispositivo rientra in un progetto più ampio, "Volta smoke-free", per la promozione della salute e di uno stile di vita positivo e virtuoso tra gli studenti. Alla giornata hanno partecipato, tra gli altri, Fabiana Cruciani, dirigente scolastico dell'Itts Volta, Gianluca Tuteri, vicesindaco di Perugia e, per l'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria, il direttore Nicola Repetto. Presenti, inoltre, per l'Università degli studi di Perugia, il professor Mario Tosti, la professoressa Floriana Falcinelli e il professor Marco dell'Omo,, che hanno collaborato al progetto. Dell'Omo, docente di Medicina del lavoro, ha presentato i risultati del questionario "Indagine sul fumo di tabacco da parte degli studenti".

"La situazione è allarmante - ha spiegato -. Degli 800 studenti del Volta coinvolti nell'indagine è risultato che il 40% utilizza sigarette tradizionali o elettroniche e circa il 50% le utilizza entrambe. Segnalo, poi, che l'Umbria è al primo posto tra le regioni italiane quanto a percentuale di fumatori attivi".

"In questa giornata - ha detto Cruciani - inauguriamo una stagione del Volta dedicata alla salute degli studenti. Tra l'altro il nostro istituto avrà un ruolo centrale nel Piano di prevenzione 2020-2025 'Scuole che promuovono salute".

"Negli anni c'è stata una proficua collaborazione tra l'Usr e il Volta - ha confermato Repetto -. Vogliamo continuare anche sul fronte della salute, con iniziative tangibili come queste di oggi". (ANSA).