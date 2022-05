Da venerdì 3 giugno parte il progetto "Adibus"

(ANSA) - PERUGIA, 31 MAG - A partire dal prossimo venerdì 3 giugno e fino a tutto ottobre la Regione Umbria, Adisu e Busitalia garantiranno la mobilità serale e notturna degli studenti universitari verso il centro storico perugino, e fra i comuni di Terni e di Narni, durante i fine settimana. Si chiama "Adibus" il nuovo progetto di collegamento tra gli alloggi studenteschi gestiti da Adisu e i centri cittadini dei capoluoghi regionali, e nasce dall'esigenza di dare una risposta concreta alle esigenze di mobilità degli studenti fuori sede, nelle fasce orarie più penalizzate dall'assenza o estrema rarefazione del trasporto pubblico, nei due giorni della settimana dove più facilmente si concentrano le situazioni aggregative pubbliche, nei mesi dell'anno in cui le città capoluogo e Narni offrono un più ampio ventaglio di appuntamenti aggregativi.

"Integrare gli studenti fuori sede all'interno del tessuto sociale dei nostri capoluoghi e permettere loro di godere attivamente delle opportunità che i centri di Perugia e Terni offrono loro è un'esigenza sentita da tutta la comunità e dall'amministrazione locale e regionale", sottolinea l'assessore regionale all'istruzione, Paola Agabiti.

"Coloro che hanno scelto la nostra regione e la sua Università per affrontare un percorso superiore e specialistico di studi - aggiunge l'assessore - affrontando un vero e proprio cambio di vita e non solo di abitazione, hanno il diritto di interagire in maniera quotidiana con la socialità che la nostra regione sa offrire e nostro dovere è quello di dare loro la piena opportunità ad essere e sentirsi parte di una intera comunità".

"Voglio, perciò, ringraziare tutti i soggetti coinvolti in questo progetto, da Adisu a Busitalia alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, che - conclude l'assessore - hanno assecondato questa necessità, permettendo che essa trovasse una risposta concreta e ideale".

Il servizio di trasporto gratuito tra le residenze universitarie e il centro storico, nonché tra i centri storici di Terni e di Narni, si svolgerà dal 3 giugno al 30 luglio, verrà sospeso in agosto, per poi riprendere dal 2 settembre fino al 29 ottobre, per un totale di 36 giornate. (ANSA).