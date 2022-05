Fondazione Caripg si trasforma in Fondazione Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - Da Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia a Fondazione Perugia. Dalle radici al futuro, per essere percepito sempre più come ente filantropico e non più come creditizio. Questa la principale novità che accompagna i festeggiamenti per i 30 anni dell'istituto. L'annuncio nella sala delle Colonne di Palazzo Graziani da parte della presidente della Fondazione Cristina Colaiacovo e del presidente di Inarea, Antonio Romano.

Nuova identità quindi che comporta una immagine rinnovata, un cambio di nome ma anche di logo "per una trasformazione che ci sembrava giusto portare alla luce" ha affermato la presidente.

"La nuova immagine - ha aggiunto - valorizza il Grifo, simbolo di Perugia già presente nel vecchio logo che simboleggiava la custodia del risparmio, ridisegnato ora con tratti essenziali, secondo i codici dell'araldica, ed in posizione eretta, a simboleggiare lo sguardo rivolto al futuro più che al passato.

Abbiamo affrontato un processo di interrogazione sulla nostra identità e avviato una indagine per capire come ci percepisce la gente e come volevamo noi essere percepiti. Una immagine grafica rinnovata che afferma, anche visivamente, il percorso che da semplice emanazione del mondo bancario l'ha trasformata in un soggetto aperto e attivo sul piano progettuale capace di interpretare il territorio e di mobilitare idee ed energie per il bene comune. Non è stato semplice perdere parte della nostra storia, per un passaggio lungo e complesso condiviso alla fine da tutti i nostri soci".

I dati presentati dicono intanto che in tre decenni, dal 1992 al 2022, sono stati erogati oltre 300 milioni di euro e realizzati oltre 6.000 progetti nei diversi settori di intervento. (ANSA).