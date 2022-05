Bassetti, alla Caritas volti segnati dalla sofferenza

(ANSA) - PERUGIA, 30 MAG - "Tutte le persone che chiedono aiuto alla nostra Caritas non sono dei numeri, ma sono dei volti segnati dalla sofferenza umana e materiale". E' quanto ha detto l'arcivescovo emerito il cardinale Gualtiero Bassetti, intervenendo questa mattina alla presentazione del settimo Rapporto Caritas sulle povertà "Prendiamoci cura".

"Per tutti loro dobbiamo avere massima attenzione - ha detto Bassetti - soprattutto in momenti difficili come questi caratterizzati prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina. La Caritas, prima ancora di essere organismo operativo della Chiesa, è una fucina di formazione, sensibilizzazione, educazione, soprattutto dei giovani e dei volontari, ma la pedagogia della carità deve rivolgersi a tutti e deve connettersi con tutte le attività delle parrocchie, perché la pedagogia della carità sia al primo posto, perché la carità sia davvero maestra della vita". (ANSA).