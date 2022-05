"Moon in June" l Trasimeno dal 18 giugno al 28 agosto

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Un'estate di grande musica in sei comuni del Trasimeno dal 18 giugno al 28 agosto. E' "Moon in June" che arricchisce la sua proposta, di luoghi e di artisti, ed attende ospiti come Max Gazzè, Francesco Bianconi, Patti Smith e Beth Orton, quest'ultima in esclusiva italiana. Non solo la tradizionale Isola Maggiore (Tuoro) quindi, che dal 2015 fa da scenario al festival, ma tutto il territorio del Lago Trasimeno diventerà palcoscenico di concerti unici quasi tutti al tramonto: eventi in programma anche a Castiglione del Lago, Passignano, Magione (San Feliciano), Panicale e Città della Pieve.

"Un festival in cui crediamo e che abbiamo voluto sostenere - ha affermato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei durante la presentazione - perché va nella direzione dei grandi eventi e della necessità di fare squadra, ed è questo il modo giusto di far conoscere e valorizzare i nostri territor".

Il cartellone prende il via proprio dall'Isola al centro del Trasimeno, ancora cuore pulsante del festival, con due giorni di grande musica al tramonto (18 e 19 giugno). Sabato 18 giugno ci sarà l'atteso concerto di Max Gazzè, con un progetto semiacustico che punta alla sostenibilità. Domenica 19 giugno toccherà a "Pinocchio", il recital del cantautore Francesco Bianconi (voce dei Baustelle) che racchiude le musiche di Fiorenzo Carpi scritte per lo sceneggiato tv del 1972 "Le avventure di Pinocchio" diretto da Luigi Comencini.

Il 25 giugno il festival si trasferisce a Castiglione del Lago con la presentazione del libro "Rai stereo notte" alla presenza dell'autore Giampiero Vigorito e con il concerto di Andrea Chimenti. Il giorno successivo (ore 21, Rocca Medievale di Castiglione del Lago) sarà invece il grande giorno di Patti Smith, protagonista dell'evento "An evening of poetry and music".

Passignano (lungo lago) il 21 luglio (ore 21) farà poi da scenario alla cantautrice folk inglese Beth Orton, come unica data italiana.

Non mancheranno anche eventi gratuiti. Il 18 agosto a San Feliciano ad esibirsi saranno Petra Magoni (voce) e Ilaria Fantin (liuto). A Città della Pieve, il 28 agosto, l'ultimo evento in cartellone: "Flavio Boltro, Gabriele Mirabassi play Ciammarughi". (ANSA).