In un video raccolti 50 anni di scatti di Enrico Valentini

(ANSA) - TERNI, 25 MAG - Cinquant'anni di storia racchiusi in un video, attraverso gli scatti di un 'maestro' della fotografia umbra. E' stato presentato al Caffé letterario della Biblioteca comunale di Terni "Scatti d'autore - Personaggi, luoghi, cronaca e vita quotidiana del territorio", un filmato realizzato all'associazione Tempus Vitae, col contributo della Camera di Commercio dell'Umbria, grazie alle immagini del fotoreporter ternano Enrico Valentini. Il fotografo, per decenni, ha immortalato la cronaca e la vita quotidiana, la cultura e gli eventi, le bellezze e le tradizioni dei luoghi umbri, divulgando le sue immagini attraverso agenzie e quotidiani umbri o i media nazionali e internazionali.

Da Brigitte Bardot a Federico Fellini, da Ezra Pound a Salvatore Quasimodo, passando per Giovanni Leone e Giovanni XXIII, il video -disponibile anche sulla pagina Youtube di Tempus Vitae - racchiude fotografie (anche con relativi aneddoti) scattate in 18 comuni.

"Non è stato sempre facile avvicinare tutti i personaggi che ho fotografato, ma nessuno mi ha mai cacciato via perché ho sempre avuto rispetto per tutti e questo mi è sempre stato riconosciuto da tantissime persone" ha detto Valentini durante la presentazione.

Sempre in Bct è stata inaugurata anche la mostra fotografica con le foto tratte dal video, che resterà aperta fino al 31 maggio.

L'archivio Enrico Valentini è custodito e valorizzato dall'associazione di promozione sociale Tempus Vitae ed è stato dichiarato dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria "di interesse storico particolarmente importante".

(ANSA).