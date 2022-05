Anci Umbria, servizio civile universale per 116 volontari

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Sono 116 i volontari che, dislocati in 34 enti, daranno vita a sei progetti, suddivisi in due programmi: sono questi i numeri del Servizio civile universale legati alla rete di Anci Umbria. I ragazzi (di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età non compiuti) hanno preso servizio mercoledì 25 maggio e sono risultati idonei nelle graduatorie del bando ordinario 2021. Saranno collocati in Anci Umbria e nei 33 Comuni aderenti che sono entrati a far parte, attraverso la collaborazione con Anci Lombardia, della rete di accreditamento di Anci Umbria. Undici volontari presteranno servizio in Anci Umbria (cinque nel progetto "Cittadini attivi per favorire la partecipazione alla vita del territorio" e sei in Protezione civile) e sono stati accolti nel loro primo giorno, alla sala Pagliacci della Provincia di Perugia, dal segretario generale, Silvio Ranieri, che ha detto: "Per Anci Umbria il servizio civile non è solo un momento formativo sui temi della cittadinanza e della partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità ma, anche, un momento di maturazione professionale dei ragazzi, in modo da accrescere le proprie competenze e per essere maggiormente competitivi nel mondo del lavoro. Porterete - ha concluso rivolgendosi ai presenti - un supporto prezioso per Anci e per i Comuni dell'Umbria e sono certo che questo si tradurrà in un arricchimento importante sia dal punto di vista umano che delle competenze, spendibile nel futuro". (ANSA).