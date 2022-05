Madre indagata, mai emerse anomalie da controlli medici

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - Sostiene che il figlio di un anno è stato sempre sottoposto a tutti i controlli medici previsti senza che sia mai emerso il sospetto dei maltrattamenti, la madre del bambino ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale al Meyer di Firenze mentre la donna è indagata dalla Procura di Perugia, anche per lesioni e abbandono di minore. Accuse che la giovane, di origini straniere però respinge, secondo quanto ha appreso l'ANSA dai suoi difensori, gli avvocati Carmela Grillo e Francesca Crisopulli.

La giovane ha sottolineato di essersi "sempre occupata" in prima persona del figlio il quale "è stato anche seguito" da una pediatra, senza che - in base alla versione - difensiva "siano mai emerse anomalie". Anche perché il piccolo a causa di un'ernia "veniva sottoposto a controlli ogni mese".

Riguardo alla pregressa frattura a un braccio riscontrata sul bambino, la madre - in base a quanto riferito dai suoi legali - ha sostenuto che mentre gattonava in casa venne colpito accidentalmente da una porta. Venne curato in ospedale - ha sottolineato - senza che venisse ravvisata la necessità di avviare alcuna indagine.

Le avvocatesse Grillo e Crisopulli si sono dette "fiduciose che dagli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura di Perugia dimostreranno come le lesioni non siano frutto di lesioni come sostenuto dalla madre del bambino". (ANSA).