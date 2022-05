Lavori di miglioramento sismico su viadotto E45

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - L'Anas ha avviato i lavori di risanamento e miglioramento sismico del viadotto "Antignano", sulla strada statale 3bis "Tiberina" (E45) a Pierantonio (Perugia). Gli interventi rientrano nel piano di riqualificazione dell'itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il transito in corrispondenza del cantiere è consentito sulle sole corsie di sorpasso, mentre lo svincolo di Pierantonio sarà temporaneamente chiuso in ingresso per chi viaggia in direzione Cesena a partire dalle 22 di venerdì 20 maggio.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 20 giugno.

