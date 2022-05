(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 19 MAG - Un monumento alla sicurezza sui luoghi di lavoro a Norcia. La sua ristrutturazione, ad opera dello scultore Massimo Arzilli, è stata inaugurata alla presenza dell'Inail umbra con la direttrice Alessandra Ligi, del presidente nazionale Anmil Zoello Forbi, della direttrice scolastica dell'istituto "De Gasperi-Battaglia" Rosella Tonti e del vicesindaco Giuliano Boccanera. Che ha evidenziato l'importanza di "aver recuperato questo monumento, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo sui luoghi di lavoro in Umbria e in Italia".

L'opera è realizzata in ferro, con il restauro che è stato curato dalle Officine meccaniche Gialletti di Ponte Valleceppi di Perugia. "Il monumento - spiega lo scultore - rappresenta i gradini della vita dell'uomo, fatta di lavoro, sicurezza e quindi vita". A sottolineare la bontà del recupero è stato anche il presidente Forbi: "Purtroppo si continua a morire di lavoro nonostante gli sforzi fatti in tema di prevenzione, serve fare di più". Al taglio del nastro hanno partecipato anche alcuni studenti delle scuole superiori di Norcia. (ANSA).